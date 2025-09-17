Newcastle x Barcelona: onde assistir, escalações e arbitragem

O Barcelona, um dos mais tradicionais clubes do futebol europeu, começa nesta quinta-feira (18) sua trajetória na fase de liga da Champions 2025/26. O clube catalão visita o Newcastle às 16h (de Brasília)
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo na TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming).
LEIA MAIS: David Luiz estreia na Champions pelo Pafos e deixa o campo lesionado
Como chega o Newcastle
O Newcastle não faz um bom início de temporada e mesmo jogando em casa, terá dificuldades diante do Barcelona. Isto porque o time ficou três rodadas consecutivas sem vencer na Premier League e conquistou os três pontos somente no último final de semana, na vitória sobre o Wolverhampton. Assim, o Newcastle é o 10º colocado do Campeonato Inglês, com cinco pontos em quatro rodadas.
Além disso, para o duelo desta quinta-feira, o técnico Eddie Howe terá os desfalques de Jacob Ramsey e Wissa, lesionados. A boa notícia, no entanto, fica por conta do retorno do meia Gordon, desfalque na partida contra o Wolverhampton.
Como chega o Barcelona
Por outro lado, o Barcelona, que acabou sendo eliminado na semifinal da última edição da Champions, chega embalado e invicto na atual temporada. O Barça é o atual vice-líder do Campeonato Espanhol, com três vitórias e um empate nas quatro primeiras rodadas da competição. O time está atrás somente do Real Madrid, único com 100% de aproveitamento em LaLiga.
A principal dúvida para o técnico Hansi Flick fica por conta de Lamine Yamal, que se recupera de um problema muscular que ocorreu durante a Data Fifa, com a seleção da Espanha. Outro jogador que não tem a presença confirmada é Frenkie de Jong. Porém, Balde, Gavi e Ter Stegen, lesionados, são os desfalques confirmados para o jogo desta quinta-feira.
NEWCASTLE X BARCELONA
1ª rodada da fase de liga da Champions
Data e horário: quinta-feira, 18/09/2025, às 16h (de Brasília).
Local: St. James’ Park, em Newcastle (ING).
Newcastle: Pope; Trippier, Schar, Botman, Livramento; Joelinton, Bruno Guimarães, Tonali; Elanga, Woltemade, Gordon. Técnico: Eddie Howe.
Barcelona: García; Kounde, Araújo, Cubarsí, Martin; Pedri, Casadò; Raphinha, Fermín, Rashford (Lamine Yamal); Lewandowski. Técnico: Hansi Flick.
Árbitro: Glenn Nyberg (SUE).
Auxiliares: Mahbod Beigi (SUE) e Andreas Söderkvist (SUE).
VAR: Jérôme Brisard (FRA).
