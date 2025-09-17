Filipe Luís deve definir renovação com Flamengo em outubro

Filipe Luís tem contrato até o fim desta temporada com o Flamengo - (crédito: Foto: Gilvan de Souza /CRF)

Depois de uma longa pausa, Flamengo e Filipe Luís retomaram às negociações para renovação de contrato. No entanto, o treinador deve sacramentar o seu futuro quando não há jogos do clube. Diante disso, apenas na próxima Data Fifa, de 6 a 14 de outubro. Existe a expectativa de que as partes entrem em acordo nesta nova rodada de conversa. A informação é do “ge”.

Afinal, o diretor de futebol do clube, José Boto, teve encontro positivo com o agente Jorge Mendes, da Gestifute, ocorreu em Lisboa, Portugal, durante a última pausa da Data Fifa. Aliás, o técnico definiu o empresário para negociar com o clube. Nesta conversa, o dirigente português ficou ciente dos desejos do comandante rubro-negro.

O contrato atual de Filipe Luís vai somente até dezembro de 2025. Há meses, o treinador recebeu uma proposta do clube para estender o contrato, mas avisou que não tinha pressa e manifestou seu desejo de ficar no Rubro-Negro em 2026.

Recusa de proposta da Europa

Recentemente, Filipe Luís recusou uma proposta do Fenerbahçe (Turquia). Além de procurar o técnico, o clube turco procurou o Flamengo e sinalizou uma compensação financeira. Porém, o clube carioca e o treinador recusaram a proposta de forma imediata.

“Primeiro, quando outros clubes ligam me deixa muito feliz. Porque existe um reconhecimento do nosso trabalho e do que está sendo feito no dia a dia. Mas não é o momento. Eu sei o meu objetivo, tenho claríssimo tudo que eu quero para a minha vida e a minha carreira. Não era o momento. Obviamente que tenho um compromisso com esses jogadores e esse clube e quero honrar”, comentou Filipe Luís após a vitória em cima do Juventude.

