Em Madri, Virginia se hospeda na casa de Vini Jr em meio a rumores de affair

Em Madrid, Virgínia se hospeda na casa de Vini Jr em meio a rumores de affair - (crédito: reprodução/instagram)

A influenciadora Virginia aumentou os rumores de um affair com Vini Jr, atacante do Real Madrid, ao se hospedar na casa do jogador durante uma viagem relâmpago para Madri nesta semana.

Após uma festa para celebrar mais um ano da sua marca “We pink”, na última segunda-feira (15), Virginia embarcou para a Espanha, onde vai passar uns dias. Nesta quarta (17), em um dos seus stories, apareceu um lustre que já marcou presença nas fotos do atacante. Aliás, assim que chegou à cidade, a influenciadora havia postado na academia da casa do jogador.

Vale ressaltar, portanto, que essa é a segunda viagem que Virginia faz para Espanha neste mês de setembro. Há duas semanas, ela viajou com amigos para Madri e chegou a visitar o Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid. Além disso, ela e Vini Jr foram flagrados ao deixarem um barco após um dia de passeio.

Affair entre Virginia e Vini Jr

Virginia e Vini Jr começaram uma troca de curtidas nas redes sociais após a influenciadora ficar solteira, em maio. Já em julho, ela fez um grande mistério sobre sua ida à festa de Vini e chegou, inclusive, a mentir para os seguidores com despedida de boa noite e pijama, o que levantou rumores de um romance com o jogador.

Vini celebrou seus 25 anos com uma festa que durou dois dias em julho, no Sítio Lajedo, na Zona Oeste do Rio. Sem registros, já que o evento contou com rígido controle do uso de celulares. No entanto, a colunista Fábia Oliveira revelou que os dois curtiram a celebração em clima de proximidade.

De acordo com uma fonte presente ao evento, Fonseca chegou ao local por um acesso diferente dos demais convidados e permaneceu em uma área reservada. Ela estava acompanhada de Vini numa área descrita pouco iluminada, próxima à pérgola da piscina.

????VEJA: Virgínia faz live da Wepink de ressaca após o aniversário de Vini Jr. pic.twitter.com/5shDDNh2Zb — CHOQUEI (@choquei) July 20, 2025

De lá para cá, no entanto, têm se intensificado a cada nova interação da dupla — por meio de likes, presença em live ou presente misterioso. Aliás, no início de agosto, Virginia recebeu um buquê de flores vermelhas avaliado em quase R$ 20 mil, mas manteve a identidade do remetente em sigilo.

Influenciadora confirma presença em festa de Vini Jr

Antes apenas um rumor, a presença de Virginia na festa de aniversário do craque do Real Madrid, que ocorreu em julho, foi confirmada por ela própria. Tal declaração ocorreu em uma edição de agosto do programa do SBT “Sabadou com Virginia”.

Assim, ela assumiu a presença durante o quadro “Verdade ou Desafio”. Na oportunidade, o cantor Dudu Nobre questionou-a quando havia sido a sua última ressaca. Com isso, Virginia indicou que ocorreu na festa de Vini Jr depois de bastante insistência dos convidados e da plateia.

Nome de jogador em live

O nome de Vini Jr movimentou a madrugada do dia 8 de agosto nas redes sociais, após uma live comprometedora no perfil de Virginia Fonseca. O jogador, aliás, esteve entre os espectadores e acompanhou boa parte de pertinho.

No entanto, como se só a presença do atacante não fosse suficiente para estimular os rumores de um possível romance, os amigos da empresária ainda deixaram mais pistas sobre o caso no ar. O que causou todo burburinho em volta dos pombinhos.

Enquanto os indícios apontavam para um sheik, Thiago Stabile, sócio da influenciadora, insinuou em live que se tratava de um presente do jogador. Ele, inclusive, citou um trecho da música “Madrid”, de Fernando & Sorocaba, que fala um amor com ponte aérea entre Brasil e Espanha — país que vive o craque. Outro amigo chegou a mencionar o nome de Vinicius mais ao fundo da transmissão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.