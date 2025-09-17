Grêmio emite nota em que reclama de valores dos ingressos do Gre-Nal

Grêmio se irrita com preço de ingressos estipulado pelo Internacional para o Gre-Nal do próximo domingo (21) - (crédito: Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA)

O Grêmio entrou em conflito com o Internacional por uma situação fora dos gramados e que antecede o Gre-Nal 448, no Beira-Rio, no próximo domingo (21). Isso porque o Tricolor gaúcho demonstrou insatisfação com o valor de R$ 220 que o Colorado estipulou para o setor visitante no clássico. Em um comunicado, o clube frisou que a quantia está acima do dobro do custo aos torcedores do Inter, no primeiro turno no Campeonato Brasileiro.

O Imortal aponta que cobrou R$ 100 a inteira e R$ 50 a meia, quando os rivais empataram em 1 a 1, na Arena. O Grêmio ressalta também que encaminhou um ofício ao Internacional e à CBF como forma de defender seus torcedores, bem como um clima de respeito.

Fábio Floriani, vice-presidente do Tricolor gaúcho, posicionou-se sobre o episódio em entrevista ao programa “Esporte e Companhia”, da Rádio Gaúcha. Deste modo, o dirigente considera que a decisão não contribui com o acordo de respeito mútuo entre o Imortal e o Colorado.

“Um desrespeito. Um desrespeito com o clube, com o nosso clube e um desrespeito com o nosso torcedor. A gente acha que a reciprocidade é uma coisa muito importante, um respeito que tem que haver entre os clubes. Se fala muito em valorização dos clubes, valorização do futebol, a tentativa de incremento de receitas, mas esse tipo de atitude não vem em linha com essa cultura que se pretende criar de respeito entre clubes”, justificou o dirigente.

Veja a nota de protesto do Grêmio

O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense manifesta sua contrariedade diante da decisão do Sport Club Internacional de cobrar R$ 220,00 para a torcida visitante no próximo Grenal. O valor é mais que o dobro do valor praticado na Arena no primeiro turno (R$ 100,00 a inteira e R$ 50,00 a meia-entrada).

Defendemos igualdade de condições e preços justos para as duas torcidas, em respeito ao espírito de reciprocidade e à essência do clássico, que deve ser decidido dentro de campo.

O Grêmio seguirá firme na defesa da sua torcida e de um ambiente de respeito, como reiterou em ofício enviado ao Internacional e à CBF.

Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.