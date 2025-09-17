Samuel Xavier participa de jogo-treino e fica perto de voltar ao Fluminense

Enquanto uma parte dos jogadores do Fluminense estava na Argentina para o duelo contra o Lanús, pela Sul-Americana, outro grupo fez um jogo-treino contra o Niteroiense e venceu por 7 a 0, na última terça-feira, no CT Carlos Castilho. A partida contou com a presença do lateral-direito Samuel Xavier, que se recupera de lesão grau 2 na coxa esquerda, de acordo com a “Central Fluminense”. Desta maneira, o jogador se aproxima do retorno ao time de Renato Gaúcho.

Samuel Xavier, afinal, sofreu um problema no músculo anterior da coxa esquerda, diagnosticado como lesão de grau 2, durante a partida contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro. Neste período, Guga assumiu a vaga, mas recebe críticas da torcida, Júlio Fidelis, das categorias de base, também já teve chance.

Além de Samuel Xavier, o time do Fluminense foi formado por jogadores não relacionados para a viagem à Argentina, além de jovens de Xerém. Thiago Santos, Santi Moreno, Joaquín Lavega, Rubén Lezcano, Luan Brito e João Neto estavam presente no jogo-treino.

O Niteroiense, que disputa o Campeonato Carioca B1 (terceira divisão estadual), convidou o Tricolor para mais um amistoso como parte da preparação para a competição. Este foi o terceiro encontro entre as equipes.

A próxima partida do Fluminense é contra o Vitória, primeiro time na zona de rebaixamento, fora de casa, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Tricolor é o 10º colocado, com 28 pontos em 21 partidas.

