Bayern vence Chelsea na estreia na Champions com dois de Harry Kane

O Bayern deixou seu cartão de visitas em sua estreia na Champions 2025/26. Nesta quarta-feira (17), o clube de Munique venceu o Chelsea por 3 a 1, na Allianz Arena, em partida válida pela primeira rodada da fase de liga da maior competição de clubes do futebol europeu. O zagueiro Chalobah (contra) abriu o placar para os donos da casa, enquanto o artilheiro Harry Kane, com dois gols marcados, foi o grande destaque da vitória na Alemanha. Pelo lado dos ingleses, Cole Palmer descontou com um bonito gol após tabela com Malo Gusto.
O brasileiro João Pedro foi titular no ataque do Chelsea, mas teve uma atuação sem grande destaque. Por outro lado, Estêvão fez sua estreia na Champions somente aos 35 minutos do segundo tempo e não teve muitas oportunidades para evitar a derrota.
Dessa maneira, o Bayern de Munique confirmou o início de temporada avassalador sob o comando do técnico Vincent Kompany. Com o resultado, o time chegou à sexta vitória consecutiva em 2025/26. Antes, os bávaros conquistaram a Supercopa da Alemanha, avançaram à segunda rodada da Copa da Alemanha e lideram a Bundesliga com nove pontos em três rodadas.
A última vez que o Bayern perdeu em uma estreia de Champions foi em 2002, quando acabou sendo derrotado pelo Deportivo La Coruña, da Espanha.
Além disso, com os dois gols marcados nesta quarta-feira, Harry Kane se tornou o maior artilheiro inglês da história da Champions com 42 gols.
Por outro lado, o Chelsea, atual campeão do Mundial de Clubes, voltou a disputar uma edição de Champions após duas temporadas e viu a sua sequência invicta chegar ao fim. O clube inglês jogou somente na Premier League e é o quinto colocado, com oito pontos em quatro rodadas (duas vitórias e dois empates), mas acabou sendo derrotado em sua estreia na competição europeia.
O jogo
As equipes entregaram um primeiro tempo digno do tamanho do duelo entre Bayern e Chelsea. Os donos da casa abriram o placar aos 19 minutos após boa jogada de Olise pela direita, na qual o zagueiro Chalobah mandou contra a própria rede. O Bayern ampliou aos 26 em cobrança de pênalti convertida por Harry Kane, que ele mesmo sofreu. No entanto, o Chelsea reagiu e, no minuto seguinte, Palmer fez grande jogada, tabelou com Malo Gusto e finalizou de chapa, sem chances para Neuer.
Na segunda etapa, o ritmo do jogo diminuiu, mas houve chances para os dois lados. Na primeira grande chance do Bayern, Sánchez fez boa defesa em chute à queima-roupa de Harry Kane. O goleiro do Chelsea voltou a brilhar ao fazer uma ótima intervenção em finalização de Olise. No entanto, Harry Kane não desperdiçou a segunda chance que teve. Assim, após falha na saída de bola dos Blues, o artilheiro inglês finalizou cruzado para ampliar a vantagem e encaminhar a vitória em Munique. Nos momentos finais da partida, Palmer chegou a balançar a rede novamente mas o gol acabou sendo anulado pelo VAR por posição de impedimento do camisa 10.
BAYERN DE MUNIQUE 3X1 CHELSEA
1ª rodada da fase de liga da Champions
Data e horário: quarta-feira, 17/09/2025, às 16h (de Brasília).
Local: Allianz Arena, em Munique (ALE).
BAYERN DE MUNIQUE: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah (Kim Min-Jae, no intervalo), Stanisic (Boey, 5’/2ºT); Kimmich, Pavlovic (Goretzka, 19’/2ºT); Olise, Gnabry (Bischof, 45’/2ºT), Luis Díaz; Harry Kane (Nicolas Jackson, 45’/2ºT). Técnico: Vincent Kompany.
CHELSEA: Robert Sánchez; Gusto, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella; Reece James (Andrey Santos, 22’/2ºT), Enzo Fernández (Estêvão, 35’/2ºT), Caicedo; Pedro Neto (Garnacho, 22’/2ºT), Palmer e João Pedro. Técnico: Enzo Maresca.
Gols: Chalobah, 19’/1ºT (1-0); Harry Kane, 26’/1ºT (2-0); Palmer, 28’/1ºT (2-1); Harry Kane, 17’/2ºT (3-1).
Árbitro: José María Sánchez.
Assistentes: Raúl Cabañero e Iñigo Prieto.
VAR: Carlos del Cerro Grande.
Cartões amarelos: Tah, Olise, Laimer (BAY); Enzo Maresca, Andrey Santos (CHE).
