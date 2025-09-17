Thuram e ??alhanoglu decidem, e Inter de Milão vence o Ajax pela Champions

O Inter de Milão contou com a inspirada dupla Thuram/Çalhano?lu para vencer o Ajax, em Amsterdã, pela primeira rodada da fase de liga da Champions. Nesta quarta-feira (17), os italianos fizeram 2 a 0, com dois gols do atacante francês, ambos em assistência do meia turco em cobranças de escanteio.

O resultado faz a Inter superar o trauma da decisão da última edição da competição, quando levou de 5 a o do PSG. Agora, soma os primeiros três pontos e assume, provisoriamente, a quinta colocação. Os holandeses, por sua vez, estão em 34º.

As duas equipes voltam a campo na terça-feira (30), às 16h (de Brasília). Enquanto a Inter recebe no Giuseppe Meazza o Slavia Praga, o Ajax visita o Olympique de Marselha.

Início sonolento de jogo em Amsterdã

O que se viu nos primeiros 30 minutos foi algo para se esquecer. As equipes não conseguiram levar perigo e povoavam o meio de campo, com pouca criatividade e inspiração. Assim, os goleiros eram meros observadores.

Aos 32, a Inter de Milão entrou no jogo. Esposito, escolhido por Christian Chivu para começar jogando no lugar de Lautaro Martínez – que ficou no banco -, achou Thuram, que tirou do defensor e bateu raspando a trave. Em seguida, o atacante francês foi derrubado na área. O árbitro marcou pênalti, anulado posteriormente por falta do camisa 9 no início do lance.

A melhor chance do Ajax saiu aos 40 minutos dos pés de Godts, que partiu do seu próprio campo e parou em grande defesa de Sommer. Aos 42, os italianos abriram o placar após escanteio cobrado por Çalhanoglu na cabeça de Thuram, que não perdoou: 1 a 0.

Dobradinha da Inter resolve no início do segundo tempo

Aliás, com menos de dois minutos, a Inter ampliou o marcador, em lance semelhante ao do primeiro gol. Escanteio batido por Çalhanoglu e novo gol de Thuram. Logo depois, os nerazzurri passaram a administrar o resultado, mesmo tendo quase um etapa inteira a disputar. Ainda assim, levavam perigo em alguns ataques, como em uma infiltração de Dumfries, que acabou desarmado na hora da finalização. O Ajax não tinha criatividade e via a equipe italiana defender-se bem, com linhas posicionais bem agrupadas, e forte nos contragolpes.

Aos 44, o Ajax teve a chance de diminuir o marcador. Após cruzamento da direita, Sommer saiu mal e Dolberg mandou para fora, já sem goleiro. Assim, os holandeses perderam a oportunidade de amenizar o prejuízo em casa.

