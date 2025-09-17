Atual campeão, PSG estreia com goleada sobre a Atalanta na Champions

O atual campeão da Liga dos Campeões, PSG, estreou com o pé direito na edição 2025/26. Jogando no Parc de Princes, em Paris, nesta quarta-feira (17/9), o time da casa fez bonito e goleou a Atalanta por 4 a 0, já aparecendo na ponta da fase de Liga. Marquinhos, Kvaratskhelia, Nuno Mendes e Gonçalo Ramos anotaram os gols, que deixam o PSG na liderança, com três pontos e quatro gols de saldo. Já a equipe de Bérgamo amarga a lanterna após o fim da primeira rodada.

Primeiro tempo

O PSG demonstrou sua força ao abrir o marcador logo no primeiro ataque, imprimindo uma forte pressão aos visitantes. E foi graças ao brasileiro Marquinhos, que roubou a bola já no campo ofensivo e se mandou, como um legítimo atacante. Ruíz cruzou rasteiro e o capitão, oportunista, se antecipou à defesa para abrir 1 a 0 logo aos 2′.

Depois, aos 4′, o próprio Marquinhos deu um lançamento de 50 metros para deixar Nuno Mendes na cara de Carnesecchi, que fez um milagre com o pé direito. Aos 7′, o arqueiro precisou trabalhar novamente, desta vez em finalização de Barcola. Um terceiro milagre foi necessário após calcanhar espetacular de Ruíz para Hakimi. O marroquino bateu de primeira e fez o italiano trabalhar novamente.

O PSG chegaria ao segundo gol através de Kvaratskhelia. O craque georgiano recebeu pelo lado direito, costurou e, sem pena de Carnesecchi, soltou um canudo de direita para ampliar, aos 40′. No minuto seguinte, em novo ataque do time parisiense, Marquinhos foi derrubado por de Roon. Após análise do VAR, o árbitro Sandro Schärer (SUI) marcou pênalti, mas Barcola foi displicente na cobrança e parou no goleiro italiano.

Segundo tempo

O terceiro gol não demorou a sair na etapa final. Após lindo passe de Barcola, Nuno Mendes deixou Kossounou na saudade e chutou (de direita mesmo) para fazer o terceiro, aos 5′. Com o resultado elástico, o time da casa tratou de não correr risco desnecessários.

Assim, Luis Enrique começou a controlar a carga de seus jogadores, promovendo substituição tripla e lançando Kang-In, Zaïre-Emery e Gonçalo Ramos a campo. O treinador, que se recupera de lesão na clavícula, assistiu à partida de uma das cabines do Parc de Princes. Ainda houve tempo para nova defesaça de Carnesecchi em chute cruzado de Mbaye, outro que entrou no decorrer do jogo. Nos acréscimos, Gonçalo Ramos aproveitou presente da zaga para cavar e fazer o quarto, fechando o placar. Com festa da torcida em Paris, o PSG só aguardou o apito final para celebrar sua estreia com o pé direito. O bi vem?

Próximos passos de PSG e Atalanta

O PSG volta a campo para o clássico com o Marselha, no domingo (21/9), às 15h45 (de Brasília), fora de casa. A partida vale, afinal, pela quinta rodada da Ligue 1. O retorno à Champions será, então, para jogão contra o Barcelona, no dia 1º de outubro, fora de casa.

A Atalanta, por sua vez, enfrenta o Torino, pela quarta rodada da Serie A, também no domingo, mas às 10h. Pela Champions, o próximo adversário é o Club Brugge (BEL), em reedição do duelo que eliminou os italianos na última edição, aliás. Tal confronto ocorre no dia 30, às 13h45, em Bérgamo.

