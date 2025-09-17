Com fim eletrizante, Liverpool bate o Atlético de Madrid na estreia pela Champions

Com final de jogo eletrizante, Liverpool venceu de forma dramática o Atlético de Madrid por 3 a 2, nesta terça-feira (17), em Anfield Road, na Inglaterra, pela primeira rodada da fase de Liga da Champions. Os donos da casa abriram 2 a 0 com cinco minutos de jogo. Robertson fez o primeiro desviando a cobrança de falta de Salah, e o próprio egípcio ampliou. Depois de um começo morto, os Colchoneros cresceram com os gols adversários e diminuiu duas vezes com Llorent, um deles foi perto dos quatro minutos. Van Dijk, por sua vez, garantiu a vitória de cabeça nos acréscimos da segunda etapa.

Foi o primeiro jogo das duas equipes na fase de liga da Champions League. Cada time disputará oito partidas buscando a classificação direta para as oitavas de final da competição ou, pelo menos, aos playoffs em que uma vaga nesta próxima fase estará em jogo.

Intensidade inglesa e respiro espanhol

O primeiro tempo foi de domínio da equipe do Liverpool sobre o Atlético de Madrid. Um começo avassalador da equipe inglesa, que abriu 2 a 0 nos seis minutos iniciais. Aos 3, Salah cobrou falta, a bola desviou em Robertson e morreu na rede. Pouco depois, o próprio egípcio marcou um golaço em jogada individual para ampliar. A equipe de Arne Sloti seguiu com chances para ampliar. Próximo dos 30 minutos, os Colchoneros equilibram as ações e conseguiram chances. No entanto, o zagueiro Konaté fez cortes importantes. Nos acréscimos, a equipe de Diego Simeone achou um gol pela produção ofensiva. Raspadori recebeu bola longa pela direita e tocou para o meio. Llorente dominou dentro da área e bateu no cantinho para diminuir prejuízo.

Equilíbrio

O segundo tempo entre as equipes foi mais equilibrado e com posse de bola para os dois lados. A equipe espanhola, assim, tentou repetir o Liverpool na etapa inicial. Griezmann entrou na área em velocidade pela esquerda e tocou para o meio buscando Raspadori, mas a zaga inglesa cortou. O Liverpool também respondeu, mas a mais perigosa aconteceu com Salah. Em contra-ataque, Wirtz recebeu e tocou para o egípcio, que chutou em cheio na frente. Depois disso, Llorente, do Atlético de Madrid, buscou uma linda finalização de fora da área, mas foi para fora.

Final eletrizante

Em um dos ataque, a equipe de Dieogo Simeone conseguiu buscar o empate, em Anfield. Bradley avançou pela esquerda, a bola sobrou com Javi Galán, que chutou em cima da defesa. O rebote ficou na entrada da grande área, onde Llorente acertou um chutaço no alto do gol sem chances para Alisson. Diante disso, os Reds adiantaram as linhas e buscaram sair do estádio com os três pontos. E deu resultado. Em um dos escanteios, o hoalndês Van Dijk marcou o gol da vitória após batida de Szoboszlai. Enquanto os ingleses comemoravam, o técnico Simeone recebeu vermelho por discutir com torcedor.

Próximos jogos

Agora, os times voltam a campo pela Champions no dia 30 de setembro, às 16h, pela segunda rodada. O Atlético de Madrid, portanto, recebe o Eintracht Frankfurt, no Metropolitano. Do outro lado, o Liverpool, assim, visita o Galatasaray, no Ali Sami Yen.

