Flamengo x Estudiantes: onde assistir, escalações e arbitragem

Flamengo e Estudiantes entram em campo nesta quinta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), pela partida de ida das quartas de final da Libertadores, no Maracanã. A equipe rubro-negra busca manter o bom momento da temporada, enquanto o “Pincha” procura segurar os brasileiros para ter condições de classificação à próxima fase dentro de casa.
A partida de volta ocorrerá na próxima quinta-feira (25) no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, também às 21h30 (de Brasília). Quem vencer vai enfrentar o vencedor de Racing ou Vélez Sarsfield.
Onde assistir
A partida entre Flamengo e Estudiantes terá a transmissão da ESPN e Disney+
Como chega o Flamengo
O Flamengo recebe o Estudiantes nesta quinta-feira, no Maracanã, e tenta se manter embalado na temporada. Com números impressionantes na defesa e no ataque, o Rubro-Negro perdeu apenas sete vezes no ano. Na Libertadores, o time carioca perdeu somente para o Central Córdoba (ARG) na fase de grupos. De lá para cá, foram dois empates e quatro vitórias consecutivas. Além disso, um placar elástico é bem-vindo para o jogo da volta ser mais tranquilo.
Dentro de campo, o técnico Filipe Luís terá os retornos de Bruno Henrique, poupado por um incômodo na coxa, e de Varela, recuperado de pubalgia. A volta de dois titulares importantes aumenta a confiança do elenco para este duelo. Por outro lado, Jorginho, Alex Sandro e Pulgar seguem em tratamento de suas lesões e serão baixas para o jogo da Libertadores. Os dois primeiros, aliás, devem voltar na partida de volta na próxima quinta-feira. Por fim, o volante chileno voltou às atividades no gramado, mas ainda precisa de ao menos de duas semanas para ser liberado para a última fase. Ele, afinal, se recupera da fratura no quinto metatarso do pé direito.
Como chega o Estudiantes
Do outro lado, o Estudiantes procura sair da fase irregular que vive na temporada. Apesar disso,o técnico Eduardo Domínguez mostrou confiança na classificação às semifinais. Ele destacou que o confronto será difícil, mas acredita que sua equipe está preparada e que quem melhor executar o plano de jogo terá vantagem.
Na campanha, os argentinos eliminaram o Cerro Porteño nas oitavas e somam três vitórias como visitantes, perdendo apenas para o Botafogo. Diante dos rubro-negros, o treinador não poderá contar com Eric Meza e Joaquín Tobio Burgos, lesionados.
FLAMENGO x ESTUDIANTES
Quartas de final da Libertadores – Jogo de ida
Data-Hora: 18/9/2025 (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília)
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
FLAMENGO: Rossi; Emerson Royal (Varela), Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Viña); Allan (De la Cruz), Saúl, Arrascaeta; Plata (Luiz Araújo), Pedro (Bruno Henrique) e Samuel Lino. Técnico: Filipe Luís.
ESTUDIANTES: Muslera; Román Gómez, González Pírez, Facundo Rodríguez e Arzamendía; Ascacíbar, Amondarain, Palacios, José Sosa e Cetré; Facundo Farías. Técnico: Eduardo Domínguez.
Árbitro: Andres Rojas (COL)
Assistentes: Alexander Guzman (COL) e Jhon Leon (COL)
VAR: Nicolas Gallo (COL)
