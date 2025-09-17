Copenhagen x Leverkusen: onde assistir, escalações e arbitragem

Copenhagen e Bayer Leverkusen se enfrentam nesta quinta-feira (18), às 13h45 (de Brasília), no Estádio Parken, na Dinamarca, em partida válida pela 1ª rodada da fase de liga da Champions.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo na TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming).
Como chega o Copenhagen
O Copenhagen percorreu um longo caminho até confirmar a classificação nesta fase de liga da Champions. A equipe começou superando o Drita, de Kosovo, ainda na segunda fase preliminar. Em seguida, deixou para trás o Malmo, da Suécia, e garantiu a vaga ao eliminar o Basel, da Suíça, nos playoffs da competição.
Além disso, o time vem de um resultado ruim no Campeonato Dinamarquês. No último final de semana, o Copenhagen foi derrotado por 2 a 1 para o Brondby e acabou perdendo a liderança da competição.
Como chega o Leverkusen
O Leverkusen começou a temporada sob o comando do técnico Erik ten Hag, que acabou sendo demitido precocemente após duas rodadas do Campeonato Alemão. Com o treinador holandês, o time somou apenas um ponto, com uma derrota e um empate. Assim, Kasper Hjulmand assumiu o cargo e o ambiente parece ter mudado. Isto porque, na estreia do novo comandante, o clube venceu o Eintracht Frankfurt por 3 a 1, na BayArena, e conquistou a primeira vitória na Bundesliga na última sexta-feira (12).
Contudo, o time segue com os desfalques de Hofmann e Martin Terrier para o jogo desta quinta-feira.
COPENHAGEN X LEVERKUSEN
1ª rodada da fase de liga da Champions
Data e horário: quinta-feira, 18/09/2025, às 13h45 (de Brasília).
Local: Estádio Parken, em Copenhague, na Dinamarca.
Copenhagen: Kotarski; López, Hatzidiakos, Gabriel Pereira e Huescas; Achouri, Clem, Lerager e Larsson; Elyounoussi e Moukoko. Técnico: Jacob Neestrup.
Leverkusen: Flekken; Tapsoba, Badé e Quansah; Grimaldo, Andrich, Ezequiel Fernández e Lucas Vázquez; Nathan Tella e Tillman; Patrik Schick. Técnico: Kasper Hjulmand.
Árbitro: Aliyar Aghayev (AZE).
Auxiliares: Zeynal Zeynalov (AZE) e Akif ?mir?li (AZE).
VAR: Rob Dieperink (HOL).
