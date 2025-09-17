Fluminense convoca Conselho para aprovar novo terceiro uniforme

O Fluminense convocou os membros do seu Conselho Deliberativo para apresentação e votação do novo uniforme três desta temporada. O encontroro ocorrerá nesta quinta-feira (17), nas Laranjeiras. De acordo com o “ge”, a nova camisa será predominantemente na cor grená com detalhes em dourado.

O clube tricolor deve lançar o novo uniforme em outubro. O dia, porém, ainda não está fechado, o que deve acontecer após a votação. Esse será o último uniforme de linha lançado pela Umbro nesta temporada, que já apresentou as suas camisas tricolor e branca para 2025/2026.

Como as terceiras linhas da Umbro costumam ter um desenho parecido entre os clubes que a fornecedora patrocina, uma tentativa foi feita baseada na já apresentada pelo Grêmio. Veja abaixo:

Na temporada passada, o terceiro uniforme foi bege e também trouxe as cores grená e verde na gola. A camisa, aliás, contou com grafismos que remetem a símbolos importantes da história do clube. Além disso, houve uma combinação rica e detalhada de elementos visuais, os grafismos, como o escudo antigos e o atual, o ano de fundação, bandeiras, siglas e mapa do Rio de Janeiro.

