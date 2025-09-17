Grêmio decide comprar carga total de visitantes e revender a torcida

O Grêmio demonstrou sua insatisfação pelos valores aplicados pelo Internacional, especialmente envolvendo os ingressos do setor visitante para o Gre-Nal 448. O Tricolor gaúcho percebeu que a publicação da nota de repúdio, além de ofícios enviados à CBF e ao rival, não foram suficientes. Por isso, decidiu adquirir a carga completa de dois mil entradas destinadas aos visitantes no Beira-Rio para o jogo do próximo domingo (21). Em seguida, revenderá os bilhetes para a torcida por um custo inferior. Segundo o portal “Gaúcha ZH”, o clube irá cobrar R$ 100 para comercializá-los.

O Imortal publicou uma nota em que expôs o seu descontentamento com o valor de R$ 220 para os ingressos do setor visitante, considerado abusivo. O Grêmio até reforçou que no clássico do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o preço das entradas custava menos que o dobro. Na oportunidade, a inteira era R$ 100 e a meia-entrada, R$ 50.

Veja a nota do Grêmio

O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense manifesta sua contrariedade diante da decisão do Sport Club Internacional de cobrar R$ 220,00 para a torcida visitante no próximo Grenal. O valor é mais que o dobro do valor praticado na Arena no primeiro turno (R$ 100,00 a inteira e R$ 50,00 a meia-entrada).

Defendemos igualdade de condições e preços justos para as duas torcidas, em respeito ao espírito de reciprocidade e à essência do clássico, que deve ser decidido dentro de campo.

O Grêmio seguirá firme na defesa da sua torcida e de um ambiente de respeito, como reiterou em ofício enviado ao Internacional e à CBF.

Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense

