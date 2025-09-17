Vasco precisa vencer o Flamengo para quebrar tabu de quase 10 anos

O Vasco chega no clássico com o Flamengo como o grande azarão do confronto. Além da disparidade técnica evidenciada nas posições dos times na tabela de classificação do Brasileirão, o Cruz-Maltino briga também contra uma incômoda escrita de quase uma década.

Caso não vença o Flamengo no próximo domingo (21), no Maracanã, o Vasco vai completar 10 anos sem vencer o rival pelo Campeonato Brasileiro. Isso porque a última vitória aconteceu no dia 27 de setembro de 2015.

Na ocasião, o Vasco brigava contra o rebaixamento e venceu o Flamengo, de virada, por 2 a 1, no Maracanã, pela 28ª rodada da competição. Emerson Sheik abriu o placar aos 12 minutos, mas o Cruz-Maltino virou com Rodrigo, de falta, e Nenê, de pênalti.

10 anos se passaram, mas infelizmente para o torcedor vascaíno o contexto é o mesmo. Mais uma vez o Vasco vai enfrentar o Flamengo lutando para não cair, triste sina que acompanhou o Cruz-Maltino em diversas edições nas quais o tabu histórico foi construído. São 13 jogos sem vitórias sobre o Rubro-Negro no Brasileirão, com sete derrotas e cinco empates.

