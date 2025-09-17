São Paulo: Lucas corre pela primeira vez no campo após artroscopia no joelho

Lucas Moura deve voltar a jogar em breve pelo São Paulo - (crédito: - Foto: Pedro Guedes / São Paulo FC)

O São Paulo recebeu uma boa notícia nesta quarta-feira (17). Lucas Moura deu um importante passo em sua recuperação ao correr pela primeira vez no gramado depois de realizar uma artroscopia para a retirada de uma fibrose no joelho direito.

O atacante exercitou-se no campo do CT da Barra Funda com uma proteção no joelho direito, sob a supervisão do núcleo de fisioterapia. Recentemente, Lucas retirou os pontos da cirurgia.

No entanto, o jogador não tem condições de atuar nas duas próximas partidas do São Paulo. Nesta quinta-feira, o Tricolor visita a LDU, no Equador, às 19h (de Brasília), pelas quartas de final da Libertadores. No domingo, às 20h30, o adversário é o Santos, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão.

A expectativa é que Lucas fique à disposição do técnico Hernán Crespo para o jogo de volta contra a LDU, na quinta-feira (25), no Morumbis. Assim, poderia ser relacionado para o banco de reservas contra os equatorianos.

Já o volante Luiz Gustavo realizou diversos testes físicos para retornar aos treinos sem restrições a partir de sábado. Aliás, o experiente jogador recuperou-se de um tromboembolismo pulmonar, que o tirou de ação desde abril.

