Mourinho confirma proposta do Benfica e admite interesse em assumir o time

José Mourinho está prestes a assumir o comando técnico do Benfica

José Mourinho, de 62 anos, revelou nesta quarta-feira (17) que recebeu uma proposta oficial do Benfica para assumir o comando da equipe após a saída de Bruno Lage. O técnico português confirmou que tem interesse em comandar o clube de Lisboa.

A declaração foi dada logo após sua chegada a Portugal, vindo da Espanha. Questionado por jornalistas, Mourinho explicou o contato com o Benfica.

“O Benfica me perguntou oficialmente se eu estaria interessado e respondi que, quando voltasse a Portugal, teria todo o prazer em conversar”, disse o treinador.

Recentemente demitido do Fenerbahçe depois da eliminação para o próprio Benfica na fase preliminar da Champions, Mourinho disse que não hesitou diante da possibilidade de defender o clube de Lisboa.

“Quando surgiu essa oportunidade, não pensei duas vezes. Claro que me interessa. Que treinador diria não ao Benfica? Eu não”, explicou.

Dessa maneira, a chegada do técnico acontece poucas horas após a saída de Lage, demitido depois da derrota em casa para o Qarabag, do Azerbaijão, por 3 a 2, e do empate contra o Santa Clara na rodada anterior.

Sobre o antecessor, Mourinho fez questão de deixar uma mensagem de respeito.

“O Bruno é um grande treinador, tenho enorme consideração por ele. Sei exatamente o que está sentindo neste momento. Nessas horas, precisamos viver um período de luto”, completou.

Por fim, no Campeonato Português, o Benfica está na quarta posição, com 10 pontos em cinco rodadas (e um jogo a menos). O Porto lidera com 15 pontos, seguido por Sporting e Moreirense, ambos com 12.

