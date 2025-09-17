Cuello sofre lesão, deixa o campo chorando e preocupa Atlético

O Atlético pode ter um grande problema para a sequência da temporada. Afinal, o atacante Cuello sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo no primeiro tempo do jogo contra o Bolívar, da Bolívia, nesta quarta-feira (17), fora de casa. O jogador recebeu atendimento médico no campo e, depois, foi para o vestiário com ajuda, inclusive de Hulk.

O lance aconteceu por volta dos 32 minutos. Cuello levou a pior em uma disputa de bola na lateral com Sagredo, prendeu o pé no chão e sofreu uma torção no tornozelo esquerdo. Assim, o jogador precisou de atendimento médico, e o jogo ficou paralisado por cerca de três minutos. Ele deixou o campo chorando. Caio Paulista entrou no lugar.

Contratado no início deste ano, Cuello tem sido um dos destaques do Atlético na temporada. O argentino, de 25 anos, disputou 40 jogos, marcou seis gols e deu sete assistências. Na Sul-Americana, marcou dois gols em oito partidas disputadas.

Revelado no Atlético Tucumán, da Argentina, Cuello chegou ao futebol brasileiro em 2021, quando foi emprestado ao Bragantino. Por lá, se destacou com sete gols e três assistências em 77 jogos. Assim, chamou a atenção do Athletico-PR. Contratado em 2022, disputou 164 partidas pelo time paranaense, com dez gols e 24 assistências.

