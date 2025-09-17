São Paulo vence Flamengo e avança na Copa do Brasil Feminina

O São Paulo está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil Feminina. Em um jogo único e decisivo, a equipe venceu o Flamengo por 1 a 0. A partida, que ocorreu na noite desta quarta-feira (17), foi no estádio do Morumbis. A classificação, aliás, veio com um golaço de Duda Serrana. A jogadora marcou em um chute de muito longe, no segundo tempo.

O jogo

A partida, sem dúvida, foi de muito estudo e forte marcação de ambos os lados. Com a importância de um jogo eliminatório único, nenhuma das equipes quis se expor demais. O primeiro tempo, portanto, terminou com o placar de 0 a 0, com poucas chances claras de gol criadas antes do intervalo.

O segundo tempo começou mais truncado, mas o São Paulo tentou impor mais o seu ritmo. Aos 11 minutos, a atacante Aline conseguiu criar a primeira chance real de perigo, mostrando que o time da casa estava mais perto do gol. O lance, de fato, “acordou” a partida e prenunciou o que estava por vir.

Golaço classifica o São Paulo

O gol de Duda Serrana, aos 17 minutos, foi o lance de genialidade que a partida pedia. Diante de um jogo tão equilibrado, a jogadora arriscou da intermediária. O chute indefensável, então, mudou completamente a história do clássico. Com a vantagem, o São Paulo demonstrou grande maturidade e controlou o jogo até o fim, sem sofrer grandes sustos.

Com a classificação garantida, o São Paulo agora aguarda seu próximo adversário. O rival das quartas de final será conhecido em um sorteio. A CBF realizará o evento já nesta sexta-feira (19). A próxima fase da competição, por fim, também terá o formato de jogo único.

