Corinthians vence Juventude e avança para as quartas da Copa do Brasil Feminina

Mal comemorou o sétimo título brasileiro feminino no último domingo (14), o Corinthians já pensa no próximo. O time está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil Feminina. As Brabas venceram o Juventude por 3 a 0, em jogo único disputado no Parque São Jorge, em São Paulo. A partida, que ocorreu na noite desta quarta-feira (17), teve gols de Vic Albuquerque, Ariel Godoi e Robledo. O time paulista, portanto, segue vivo na busca por mais um título na temporada.

O jogo

O Corinthians, de fato, dominou completamente a partida do início ao fim. A equipe da casa se impôs e não deu chances para o time do Juventude. O placar foi aberto ainda no primeiro tempo, com um gol da artilheira Vic Albuquerque. A vantagem deu a tranquilidade necessária para o time controlar o jogo e buscar a ampliação do marcador na segunda etapa.

No segundo tempo, as Brabas continuaram com o mesmo ímpeto ofensivo. A equipe seguiu pressionando e marcou mais duas vezes para selar a classificação. A meia Ariel Godoi marcou o segundo gol da partida. Pouco tempo depois, a zagueira Robledo também deixou o seu, dando números finais ao confronto e garantindo a vaga.

Com a classificação garantida para as quartas de final, o Corinthians agora aguarda. Isso porque o adversário da próxima fase da competição ainda não está definido. A CBF realizará um sorteio para definir todos os confrontos. As Brabas, por fim, voltam a campo já neste sábado (20), para um clássico contra o Santos, pelo Paulistão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.