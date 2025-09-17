Sampaoli valoriza empate na altitude e crê em jogo difícil em BH

Atlético empatou com o Bolívar por 2 a 2, em La Paz, pelo jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana - (crédito: Foto: Pedro Souza/Atlético)

O Atlético voltou vivo da temida altitude de La Paz. Afinal, o Galo empatou com o Bolívar por 2 a 2, nesta quarta-feira (17), pelo jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana, e decidirá a vaga na semifinal em casa, no próximo dia 24. Apesar de ceder o empate após abrir 2 a 0, o técnico Jorge Sampaoli valorizou o resultado e ressaltou a dificuldade de jogar acima do nível do mar.

“É muito difícil jogar aqui contra um time que está acostumado (com a altitude). Apesar de estarmos com um jogador a mais, conseguimos um bom resultado. Jogamos contra um adversário que conhece muito bem o campo e joga muito bem por aqui, conhece os tempos da bola. No segundo tempo, teve bastante desgaste nos cruzamentos, mas isso sempre acontece aqui”, disse Sampaoli.

Para avançar à semifinal da Sul-Americana, o Atlético precisa vencer, nem que seja pelo placar mínimo, dentro de casa. O Galo volta a enfrentar o Bolívar, na próxima quarta-feira (24), às 19h (de Brasília), na Arena MRV. Contudo, apesar do bom resultado na altitude, o técnico Jorge Sampaoli vê a disputa em aberto e projetou uma partida equilibrada na volta.

“Acredito que o jogo de volta será tão difícil quanto este, em nuances diferentes, na parte física talvez seja mais equilibrado, na parte futebolística esperamos que seja favorável a nós e na parte tática veremos como vamos montar um jogo que será diferente. Se estivermos muito ansiosos, vamos pagar caro”, afirmou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.