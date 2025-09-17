Palmeiras confirma favoritismo, despacha América-MG e vai às quartas da Copa do Brasil Feminina

O Palmeiras assegurou a presença de mais um time paulista nas quartas de final da Copa do Brasil Feminina. Na noite desta quarta-feira (17), a equipe alviverde derrotou por 3 a 0 o América-MG na Arena Barueri e se juntou a Corinthians, São Paulo e Bragantino na próxima fase. Todos os gols saíram na segunda etapa, com Tainá Maranhão, Laís Estevam e Brena.

Desse modo, as Palestrinas ficam no aguardo de um sorteio para conhecer as adversárias nas quartas. Fora as equipes paulistas, Bahia e Sport são os demais classificados até o momento. Na quinta-feira (18), os duelos Internacional x Fluminense e Ferroviária x Vitória definem os dois últimos representantes nas oitavas.

Palmeiras dominante, mas gols só na etapa final

Apesar do domínio nos primeiros 45 minutos, o Palmeiras não transformou a superioridade em vantagem no placar. Logo aos seis, Anny Marabá carimbou a trave após vacilo da retaguarda mineira. As visitantes reagiram com um bom contragolpe que terminou em finalização de Gadu defendida por Tapia. A goleira Taluane também trabalhou com boas intervenções diante do ataque comandado por Amanda Gutierres, a mais perigosa da equipe paulista e que teve ao menos quatro oportunidades claras. Contudo, faltou calibragem na pontaria.

As substituições no intervalo surtiram efeito, e as Palestrinas voltaram determinadas a alcançar a classificação. Com as entradas de Tainá Maranhão, Ingryd e Raíssa Bahia, o time permaneceu no controle das ações. Taluane ainda chegou a realizar mais uma grande defesa em arremate à distância de Brena. Mas nada pôde fazer quando Tainá Maranhão completou cruzamento na medida e, de cabeça, abriu o placar. O gol deu tranquilidade ao time mandante, que se impôs diante das Spartanas. Laís Estevam, também em cabeceio, ampliou aos 36 minutos após assistência de Maranhão. Sem poder de reação, o América-MG ainda viu Brena fechar a conta no último lance depois de cobrança de escanteio.

