Flamengo apresenta novo projeto de estádio com custo maior e prazo para 2036

A diretoria do Flamengo apresentou um novo projeto para o estádio próprio do clube. Em reunião do Conselho Deliberativo nesta quarta-feira (17), a gestão apontou graves falhas no plano anterior. O estudo, de fato, revelou custos subestimados e “prazos irreais”. O novo projeto, portanto, prevê a inauguração da arena no terreno do Gasômetro somente a partir do ano de 2036.

O estudo, conduzido pela FGV, recalculou o custo total da obra. O valor, que antes era de R$ 1,9 bilhão, saltou para R$ 3,1 bilhões. Receitas superestimadas segundo apontou esta mesma análise. O plano anterior considerava um preço médio de ingresso muito acima da realidade que o transformaria em um estádio “complexo e elitizado”.

Estádio do Flamengo tem novo prazo

A principal mudança, contudo, está no cronograma da obra. O prazo de inauguração em 2029 foi classificado como “completamente irreal”. O motivo é o tempo necessário para realocar a empresa de gás Naturgy, que ocupa 55% do terreno. Apenas esse processo, segundo a empresa, levará no mínimo quatro anos para ocorrer.

Além da saída da empresa de gás, o terreno ainda precisa ser descontaminado. Essa etapa, que é obrigatória para a obtenção de licenças, deve durar entre 18 e 24 meses. Somando todos os prazos, a obra só poderia começar em seis ou sete anos. Com mais três anos de construção, a entrega, portanto, fica para depois de 2034.

Diante dos problemas, a diretoria apresentou uma nova proposta mais realista. O novo projeto prevê um estádio para 72 mil pessoas, com perfil mais popular. O custo total revisado ficou em R$ 2,2 bilhões com a conclusão mínima da obra para o mês de julho de 2036.

O novo plano, por fim, detalha a estratégia de financiamento da obra. A ideia é usar a geração de recursos internos do próprio clube, em formato de “poupança”. A diretoria, inclusive, garante que o projeto não irá comprometer o desempenho esportivo. O modelo de SAF, de igual forma, foi totalmente descartado pelo presidente Luiz Eduardo Baptista.

