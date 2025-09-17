Depois de um ano, Band finaliza contrato e deixa de exibir campeonato europeu

Liga Europa deixa de ser uma atração da Band e passa a ser exclusivamente da Cazé TV no Brasil - (crédito: Foto: Divulgação)

A Band optou por deixar de transmitir a Liga Europa, o segundo campeonato de clubes mais relevante na Europa, atrás apenas da Liga dos Campeões. O próprio grupo de comunicação situado no Morumbi decidiu finalizar o vínculo, especialmente pela pouca força interna na empresa pelo prosseguimento. Entre as razões que influenciaram o término do contrato são a ausência de condições favoráveis para a emissora. Além do pouco número de patrocinadores dispostos a investir.

Em 2024, a Band conseguiu negociar duas cotas, porém não foi uma quantidade satisfatória para dar um retorno financeiro. Tal contexto atrapalhou o prosseguimento da competição na emissora pelos próximos dois anos. Normalmente, o canal de TV aberta optava pela terceira alternativa de partidas da Liga Europa e narrados por Téo José.

Os dois principais embates da rodada ficavam com a Cazé TV, que detém os direitos de transmissão do campeonato no Brasil até 2027. Assim, com o término do acordo com a Band, o torneio passa a ser de exclusividade da Cazé TV no país e não será mais exibida na TV aberta depois de quatro temporadas.

Audiência expressiva para a Band

Até porque entre 2021 e 2024, o SBT e a TV Cultura transmitiram a competição com números de audiência discretos em comparação com seus padrões. Já a emissora do Morumbi costumava ter média de dois pontos de audiência. Na decisão da temporada passada, entre Manchester United e Tottenham rendeu um pico de cinco pontos e ajudou ao canal superar o próprio SBT na oportunidade.

O acerto pelo direito de exibir a Liga Europa foi simbólico para a Band, pois significou a volta da cobertura de um torneio da Uefa depois de seis anos. Afinal, em 2018, o canal parou de transmitir a Liga dos Campeões. Inclusive, o acordo do ano passado representou a primeira oportunidade na história em que a Band exibiu a Liga Europa.

