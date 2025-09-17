Elenco do Monaco passa por caso inusitado antes da Liga dos Campeões

Os jogadores do Monaco sofreram com um empecilho inusitado antes da estreia na Liga dos Campeões contra o Brugge, que ocorrerá nesta quinta-feira (18). Isso porque a viagem para a Bélgica sofreu um atraso devido a um problema técnico. No caso, o ar-condicionado parou de funcionar antes da aeronave decolar rumo a cidade de Bruges. O problema causou aumento de temperatura dentro do avião e alguns atletas optaram por tirar algumas peças de roupa. No caso apenas a camisa por conta do suor ou preferindo ficar somente de cueca.

O episódio foi registrado nas redes sociais e o grupo do Monaco deixou a aeronave e aguardou na pista do aeroporto de Nice, na França, até que o problema fosse solucionado. O Monaco e o Brugge se enfrentam, às 13h45, no Jan Breydel Stadium, pela primeira rodada da Liga dos Campeões.

Pogba ressurge para o futebol no Monaco

Depois de quase dois anos longe dos gramados devido a uma punição por doping, o meio-campista campeão mundial com a França tenta renascer para o futebol na equipe do principado.

“Sou grato por tudo o que aconteceu. Isso me ajudou a crescer, a enxergar a realidade. Não tenho desejo de vingança contra ninguém. Disse a mim mesmo que queria que meus filhos me vissem jogando. Hoje, estou superfeliz por estar no Monaco. Passei por momentos de dúvida, em que minha mente era disputada por anjos e demônios. Foi difícil às vezes, mas minha esposa dizia que eu voltaria. Mantive o foco”, detalhou Pogba

No time francês, Pogba assumiu a camisa 8 e seu contrato será válido por dois anos, ou seja, até 2027. Outro jogador que tenta retomar seu potencial no Monaco é Ansu Fati. Ele se transferiu por empréstimo no começo da temporada. O atacante despontou como uma promessa nas categorias de base do Barcelona, mas teve grande histórico de lesões no clube espanhol e durante período de empréstimo no Brighton.

