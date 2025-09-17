Reinaldo protesta contra a arbitragem após empate do Mirassol: ‘Muito escancarado’

O Mirassol teve mais uma noite histórica no Brasileirão. Nesta quarta-feira (17), o Leão saiu perdendo para o Botafogo por 3 a 0 e buscou o empate em 16 minutos na segunda etapa. Entretanto, os jogadores auriverdes saíram na bronca com a arbitragem.

Aos 40 minutos, João Victor foi derrubado por Cuiabano durante uma cobrança de falta. O árbitro Bruno Pereira Vasconcelos não marcou em campo e o VAR chamou para a revisão. Entretanto, um impedimento, que não envolvia o defensor, acabou sendo marcado. O capitão Reinaldo reclamou muito do lance.

“Eles falaram que era protocolo ir checar o impedimento em um impedimento que não existe. Um pênalti muito claro, na TV todo mundo viu. Então a gente, como Mirassol, não é porque estamos na primeira divisão agora que os caras têm que acabar com os nossos sonhos. A gente tem um sonho de buscar uma competição sul-americana, de brigar na parte de cima, como estamos brigando, jogando futebol”, afirmou em entrevista ao canal Premiere.

Explicações da CBF

Agora, o jogador espera que a CBF explique porque a penalidade, que poderia dar a vitória ao Mirassol, não foi marcada. Além disso, o capitão acredita que a diretoria do clube irá se manifestar por conta do lance.

“Quando é um lance assim é muito escancarado. Todo o Mirassol quer que a CBF vá lá e se retrate e fale o que aconteceu neste lance, para o juiz não dar um pênalti muito claro. Impediu a nossa vitória, depois de um segundo tempo maravilhoso, a gente conseguir o empate, ter um pênalti para nós e não ser favorecido neste lance, que foi muito claro. Temos o Paulinho, a nossa diretoria que vão cobrar, mas estou cobrando aqui publicamente, porque o juiz não pode fazer uma vista grossa dessas”, pontuou.

