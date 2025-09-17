São Paulo desembarca em Quito e realiza trabalho no hotel

O São Paulo já está no Equador para encarar a LDU, na noite desta quinta-feira (18). O elenco tricolor desembarcou em Quito no começo da noite desta quarta-feira (17), às vésperas da partida, para minimizar os efeitos da altitude.

Sem realizar o treino antes da partida, o elenco do São Paulo realizou um trabalho de ativação no hotel em que está hospedado em Quito. O plano do Tricolor era viajar para Guayaquil, cidade no nível do mar, onde realizaria um último trabalho. Entretanto, o aeroporto da cidade está em obras, o que obrigou o clube a mudar a logística.

Para a partida, Hernán Crespo não poderá contar apenas com Calleri e Ryan Francisco, que têm prazos de recuperações maiores. Por conta disso, o treinador contará com força máxima, no momento, para encarar a LDU. O argentino contará com Wendell, Enzo Díaz e Ferreira, que não tiveram lesões detectadas, e os reforços Rafael Tolói, Maílton e Rigoni. Ao todo, 25 jogadores estão relacionados para a partida.

Confira os relacionados do São Paulo para enfrentar a LDU:

Goleiros: Rafael, Young e Leandro;

Laterais: Cédric Soares, Maílton, Enzo Díaz, Wendell e Patryck;

Zagueiros: Ferraresi, Arboleda, Alan Franco, Sabino e Rafael Tolói;

Meio-campistas: Marcos Antônio, Bobadilla, Pablo Maia, Alisson, Rodriguinho, Luan e Negrucci;

Atacantes: Luciano, Ferreira, Rigoni, Dinenno e Tapia.

