Gustavo Gómez dispara sobre vitória do Palmeiras: “Tivemos chances de fazer mais”

O zagueiro Gustavo Gómez foi fundamental na vitória do Palmeiras sobre o River Plate por 2 a 1, no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires. O jogo, que ocorreu na noite desta quarta-feira (17), foi válido pela oitavas de final da Taça Libertadores. Capitão do time e autor do primeiro gol, o defensor valorizou o grande resultado. Ele, contudo, já pediu foco total e melhora para a partida de volta.

O time brasileiro construiu seu triunfo, sem dúvida, por conta do grande primeiro tempo. A equipe de Abel Ferreira se impôs e marcou duas vezes, com o próprio Gustavo Gómez e com o atacante Vitor Roque. No final da partida, contudo, o River Plate descontou com Martínez Quarta. O gol, aliás, deixou o confronto totalmente em aberto para a partida de volta no Allianz Parque.

Em sua análise, o zagueiro paraguaio lamentou as chances perdidas. Ele acredita que o time poderia ter construído uma vantagem ainda maior na Argentina.

“Tivemos um bom número no primeiro tempo, tivemos várias chances de fazer mais, mas não deu”, avaliou o capitão do time alviverde.

Gómez também reconheceu a dificuldade de jogar contra o time argentino. Ele citou a pressão do adversário no segundo tempo como um fator natural.

“No segundo tempo, o River fez mudanças e acho que abaixamos o ritmo porque obviamente é difícil jogar aqui contra um adversário muito forte, com muita história como nós”, explicou o defensor.

Apesar do gol sofrido no final, o sentimento é de dever cumprido. Para o capitão, o mais importante foi garantir o triunfo fora de casa.

“Tomamos um gol, acontece, mas o importante é conseguir levar a vitória pra casa”, disse Gómez. “Agora é descansar, pensar no Brasileirão e focar no jogo de volta que também vai ser difícil e precisamos melhorar”, finalizou.

