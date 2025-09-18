Cuello recebe apoio após sofrer grave lesão e agradece torcida do Atlético

O atacante Cuello, do Atlético, agradeceu aos torcedores pelas mensagens que recebeu nas redes sociais após sofrer uma lesão grave no jogo contra o Bolívar na noite desta quarta-feira (17), pela ida das quartas de final da Sul-Americana.

“Obrigado Massa. Nós vamos conseguir”, disse o jogador alvinegro por meio de suas redes.

O lance aconteceu por volta dos 32 minutos. Cuello levou a pior em uma disputa de bola na lateral com Sagredo, prendeu o pé no chão e torceu o tornozeolo esquerdo ao cair sobre a própria poerna. Ele precisou de atendimento médico imediato e deixou o campo chorando. Hulk, aliás, o auxiliou na ida para o vestiário.

O Atlético atualizou o qoadro médica do atleta nas redes sociais ao informar que haverá a necessidade de procedimento cirúrgico.

“O atacante Cuello foi levado ao hospital Alemana, em La Paz, onde passou por exames de imagem que apontaram fratura da fíbula associada a ruptura de ligamentos do tornozelo esquerdo. O atleta já se encontra imobilizado e medicado”, comunicou o clube.

Companheiros de Atlético prestam solidariedade

Além do amparo emocional por parte da torcida atleticana, Cuello também recebeu a solidariedade dos companheiros de time, entre eles Hulk, Rony e Caio Paulista.

“Irmão, imagino a tristeza no seu coração. Tenha fé em Deus e se concentre na recuperação. Você vai voltar ainda mais forte. Força!” – publicou o camisa 7 em um story no Instagram.

“Que Deus te dê muita força nesse momento, meu irmão! Estarei em orações para que dê tudo certo e você tenha uma pronta recuperação. Já deu tudo certo meu amigo”, escreveu o lateral.

Rony também seguiu a conduta dos colegas de elenco e também mandou um recado ao atacante nas redes sociais com votos de recuperação rápida.

“Temos que lamentar pelo nosso companheiro que sofreu uma lesão. Espero que não seja nada grave. Como atleta, sei o quanto é difícil ficar fora. Espero que não seja nada, para que ele não fique tanto tempo sem jogar e que se recupere logo”, disse o atacante.

