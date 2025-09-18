Jornal espanhol exalta vitória do Palmeiras contra o River e elogia Vitor Roque

Vitor Roque foi um dos destaques da vitória do Palmeiras contra o River Plate - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

A vitória do Palmeiras por 2 a 1 sobre o River Plate, nesta quarta-feira (17/9), em Buenos Aires, pelas quartas de final da Libertadores, repercutiu na imprensa internacional. O jornal espanhol ”Ás” publicou nesta quinta-feira (18/9) uma análise que destacou a eficiência do Verdão. Em especial, a grande atuação do atacante Vitor Roque.

“O River Plate hesitou no início, mas o Palmeiras aproveitou. Uma vitória contundente do time paulista no Estádio Monumental colocou o confronto em aberto contra um Millonario que produziu uma forte reação no final, inspirando otimismo. Vitor Roque mais uma vez demonstrou sua superioridade sobre a maioria, somando mais um gol à sua conta”, escreveu o jornalista Victor Martin, autor da crônica.

Com o triunfo em solo argentino, o Palmeiras chega para a partida de volta, no Allianz Parque, em situação confortável. Afinal, a equipe pode empatar para garantir vaga na semifinal. O River, por outro lado, precisa vencer por dois gols de diferença para avançar no tempo normal. Uma vitória mínima leva a decisão para os pênaltis.

Antes de decidir o confronto contra os argentinos, o time de Abel Ferreira volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. No sábado (20/9), às 21h (de Brasília), o Verdão enfrenta o Fortaleza no Allianz Parque.

