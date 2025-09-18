Textor não pretende fazer mudanças e prega paciência com trabalho de Davide no Botafogo

Davide Ancelotti é criticado pela torcida do Botafogo, que se incomoda com desempenho do time - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Depois de abrir três gols de vantagem sobre o Mirassol, no Nilton Santos, o Botafogo viu o adversário reagir na etapa final e emplacar um 3 a 3, algo que incomodou a torcida e trouxe à tona críticas ao trabalho de Davide Ancelotti. No entanto, John Textor, dono da SAF alvinegra, não pretende, pelo menos por enquanto, fazer qualquer mudança no comando técnico e prega paciência com o filho do treinador da Seleção Brasileira. A informação é do portal “ge”.

Apesar da irritação com a postura da equipe, sobretudo na etapa final, não houve qualquer debate interno para uma possível demissão, no momento. Davide, por sinal, teve um longa conversa com os jogadores no vestiário após o apito final.

Em seguida, o italiano dialogou com Alessandro Brito e Léo Coelho, membros da diretoria do Alvinegro, para fazer uma análise do desempenho e tentar entender a queda de rendimento na temporada.

“Oscilar tanto é uma questão de mentalidade, nas adversidades não soubemos reagir bem. Hoje não tivemos uma reação boa na primeira adversidade. No último jogo contra o São Paulo, a gente jogou muito mal (…). Seguramente a imagem que temos que ter é a imagem da primeira etapa”, salientou Ancelotti, na coletiva.

Foco na recuperação

Internamente, a diretoria alvinegra acredita que o treinador foi eficiente ao conseguir blindar o vestiário em meio à briga jurídica entre Textor e Eagle, empresa do norte-americano, pelo controle da SAF do Botafogo.

Por fim, diante desse contexto, o empresário entende que é preciso ter paciência com a sequência do trabalho. Vale lembrar que ele não deixa as cobranças das arquibancadas lhe afetarem, como foi com Luís Castro em 2022. Davide, por sua vez, tem 16 jogos no comando, até aqui, com sete vitórias, cinco empates e quatro derrotas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.