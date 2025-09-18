Botafogo registra pior público no Brasileirão em 2025 contra o Mirassol, no Nilton Santos

O Botafogo viu o reflexo das eliminações na Libertadores e na Copa do Brasil nas arquibancadas do Nilton Santos diante do Mirassol pelo Campeonato Brasileiro. Afinal, em jogo válido pela 12ª rodada, o Alvinegro teve o pior público do time nesta edição da competição, com um amargo empate por 3 a 3, que complicou a situação do time na briga por uma vaga direta no torneio continental.

Dessa forma, foram apenas 6.724 torcedores presentes, que assistiram à equipe abrir três gols de vantagem, mas ceder o empate à sensação do campeonato. Antes disso, a marca negativa pertencia à vitória por 4 a 1 contra o Internacional, em maio, quando o Nilton Santos teve 6.942 pagantes e 7.800 presentes.

Com o resultado, o Glorioso segue na 5ª colocação, agora com 36 pontos, três atrás do time paulista, que está no G4. No entanto, ambos somam 22 jogos, visto que o Mirassol ainda deve um confronto com o Fluminense, enquanto os comandados do técnico Davide Ancelotti ainda enfrentam o Grêmio pelo primeiro turno.

Apesar do fraco contingente, a torcida vaiou e se mostrou incomodada com o trabalho do comandante. Deixar o triunfo escapar desta maneira, fez com que a relação entre ambas as partes entrasse em ebulição.

Mesmo assim, John Textor, dono da SAF alvinegra, não pretende fazer mudanças no momento e prega paciência com o treinador. O norte-americano acredita que o italiano consiga reverter a situação até o fim da temporada e recolocar o Botafogo na Libertadores.

