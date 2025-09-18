??dolo do Fluminense, Fred é o novo técnico do sub-18 do Fortaleza

O Fortaleza anunciou, nesta quarta-feira (17) a contratação de Fred, ex-atacante e ídolo do Fluminense, como novo treinador da equipe sub-18 para a sequência da temporada. Assim, esta será a primeira experiência do ex-jogador à frente de um time, após encerrar a carreira profissional em 2022 e fazer um curso da CBF Academy.

“Estou muito feliz em iniciar este novo ciclo na minha vida dentro do futebol. Agradeço a Deus, ao Fortaleza, à sua imensa torcida e, especialmente, ao Marcelo Paz por esta grande oportunidade de seguir fazendo o que mais amo, o futebol. Acredito no poder transformador que o esporte tem de mudar vidas. Como mudou a minha e a da minha família. Espero contribuir na formação de novos atletas, não apenas técnica e taticamente, mas também como seres humanos”, disse.

“Estou completamente motivado. Prometo viver intensamente o clube no dia a dia, dedicando-me ao máximo para honrar suas cores e valores”, completou o novo treinador da equipe Sub-18.

Dessa forma, Fred se apresenta nesta semana e começa os trabalhos de preparação visando as competições de 2025. Ele chegou a trabalhar como diretor de planejamento do Fluminense. No entanto, alegou motivos pessoais para deixar a função, em agosto de 2024.

Por fim, durante o período em que trabalhou como dirigente tricolor, ele participou das conquistas do Carioca de 2023, da Libertadores de 2023 e da Recopa Sul-Americana de 2024.