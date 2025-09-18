Messi se aproxima de novo contrato e deve estender carreira no Inter Miami

Lionel Messi está a um passo de ampliar sua passagem pelo futebol norte-americano. O atacante e o Inter Miami avançaram nas conversas para renovar o vínculo, que agora depende apenas de ajustes finais. De acordo com informações da ESPN, o acordo será encaminhado para a aprovação da Major League Soccer (MLS) assim que for assinado.

Desde que chegou ao clube, em 2023, o camisa 10 soma 75 atuações, com 62 gols marcados e 30 assistências. Embora tenha recebido sondagens de outras ligas, o argentino sinaliza que deve seguir no time de Miami por pelo menos mais uma ou duas temporadas.

Na atual temporada, Messi disputou 36 partidas e balançou a rede em 28 oportunidades, mantendo-se como principal artilheiro da equipe. A regularidade reforça seu peso dentro e fora de campo, mesmo aos 38 anos.

A provável renovação também reacende a expectativa em torno da Copa do Mundo de 2026, que acontecerá em Estados Unidos, México e Canadá. Sem confirmar presença no torneio, o craque dá um passo que pode facilitar sua convocação pela seleção argentina.