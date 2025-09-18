Relatório aponta melhora financeira do São Paulo e prevê superávit em 2025

O São Paulo recebeu um diagnóstico otimista da Outfield, parceira da Galapagos no fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC) que apoia o clube. Em relatório referente ao primeiro semestre de 2025, a consultoria prevê que o Tricolor deve encerrar o ano com resultado superavit, em contraste com análises recentes de conselheiros da Comissão Financeira do clube.

“Embora os resultados parciais tenham sido insuficientes para cumprir o Covenant, considerando as novas receitas auferidas pelo Departamento de Marketing (…) e por meio das transferências de atletas, o Clube apresenta uma trajetória de recuperação e segue na rota para encerrar 2025 com resultado superavitário, apesar das despesas acima do previsto na operação de futebol até o momento”, afirma o documento.

Um dos pontos positivos destacados foi a redução da dívida bancária. Em 2024, o endividamento havia alcançado R$ 259,26 milhões. Hoje, o montante está em R$ 215,86 milhões, uma queda de 17%. Segundo a Outfield, esse é justamente um dos objetivos centrais do FIDC.

O fundo prevê um aporte total de R$ 240 milhões ao São Paulo. Até agora, R$ 135 milhões já foram liberados, restando R$ 105 milhões a serem recebidos conforme o clube apresentar novos recebíveis.

Empréstimo e ajustes necessários

O relatório também confirmou o pedido recente de empréstimo de R$ 50,6 milhões para fluxo de caixa. Este aprovado pelo Comitê de Crédito do FIDC, sem ferir as regras do fundo.

Por outro lado, a Outfield apontou um “desenquadramento” de aproximadamente R$ 78 milhões nos primeiros trimestres de 2025, causado por gastos acima do planejado no futebol profissional. A correção desse desequilíbrio, segundo o documento, passa pela geração de receitas adicionais com transferências de jogadores.

As negociações de atletas se tornaram um respiro financeiro. A previsão inicial era arrecadar R$ 44,21 milhões no primeiro semestre, mas o clube conseguiu R$ 107,28 milhões. Entre as principais transações estão as saídas de William Gomes e Ângelo. Além de receitas obtidas por meio do mecanismo de solidariedade da FIFA e outros direitos econômicos.

Outro ponto elogiado foi a postura mais conservadora no mercado. Afinal, no período, o São Paulo reduziu em 37% os gastos com aquisição de atletas em relação a 2024, sendo o clube do G-6 que menos investiu em contratações neste ano.

Recuperação em curso no São Paulo

Apesar de ainda registrar déficits (R$ 23,1 milhões e R$ 10,5 milhões nos dois primeiros trimestres de 2025), a situação está sendo considerada muito menos grave que a de 2024, quando o prejuízo total foi de R$ 287 milhões e as despesas com futebol atingiram R$ 452 milhões.

“As medidas de austeridade implementadas começam a gerar resultados. Entre as iniciativas em curso destacam-se a redução dos gastos com contratações, o enxugamento do elenco, a renegociação de contratos administrativos, o fortalecimento da governança e a intensificação de ações de racionalização de despesas operacionais”, pontua o relatório.

Com dívidas menores, receitas em alta e cortes mais rígidos, o São Paulo tenta virar a página de anos de descontrole financeiro. Assim, caminha para encerrar uma temporada com saldo positivo.

