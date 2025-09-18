Jejum de gols põe em xeque insistência de Renato Gaúcho com Everaldo no Fluminense

Mesmo depois das críticas pelas atuações no Mundial de Clubes, Everaldo chegou a dar a volta por cima no Fluminense, mas entrou em uma nova má fase, com um jejum de 47 dias sem estufar a rede. Esse número põe em xeque a insistência do técnico Renato Gaúcho em escalar o centroavante como titular, mesmo com o ídolo do clube, Germán Cano, à disposição.

Assim, o jogador não anota um tento desde a vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio, no Brasileirão, no dia 2 de agosto. Nos últimos quatro meses, foram quatro gols, sendo oito desde que assinou com o Tricolor.

Esse cenário aumenta a pressão sobre o comandante, que precisa fazer com que a equipe busque a virada sobre o Lanús. O duelo ocorre na próxima terça-feira (23), no Maracanã, pela Sul-Americana. Afinal, o time encaminhava para um empate, sem gols, na Argentina, mas viu o adversário granate balançar a meta de Fábio nos minutos finais.

No confronto, Everaldo permaneceu em campo até os 38′ do segundo tempo. Entretanto, não conseguiu finalizar a gol e se limitou a brigar pela posse de bola lá na frente. O reflexo de uma equipe que produziu pouco, com três volantes novamente no meio de campo e uma postura inclinada muito mais para controlar o resultado em boa parte do jogo.

Por outro lado, Cano é o artilheiro tricolor da temporada, com 19 gols. No momento, ele também vive um jejum, já que não marca desde o duelo com o Fortaleza, pelo Brasileirão, há cerca de um mês. Contudo, ele tem tido mais oportunidade apenas com os reservas no Brasileirão, assim como John Kennedy, que voltou do empréstimo com o Pachuca, do México.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.