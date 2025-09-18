Gallardo reconhece domínio do Palmeiras, mas vê River Plate vivo na Libertadores

O Palmeiras abriu vantagem nas quartas de final da Copa Libertadores ao vencer o River Plate por 2 a 1, nesta quarta-feira (17), no Estádio Monumental de Núñez. Após o confronto, Marcelo Gallardo admitiu a superioridade do time brasileiro na primeira metade do duelo, especialmente após o gol de Gustavo Gómez logo aos cinco minutos.

“Eles estiveram muito mais lúcidos e eficientes no início da partida, nós perdemos o controle. O gol de bola parada aos 5 minutos impactou muito forte na gente, porque o Palmeiras é um time de muita técnica e que se impôs a partir daí com o gol a favor”, analisou o treinador.

Apesar das dificuldades enfrentadas em casa, Gallardo ressaltou que o River Plate permanece com chances de classificação. Muito graças ao gol marcado por Martínez Quarta na reta final, que diminuiu o prejuízo.

“Eu saio com a expectativa que ficou na reta final. O gol nos deixa vivos. Seria difícil com a diferença de dois gols. O que demonstramos no segundo tempo me deixou feliz”, disse.

Além disso, o comandante argentino também fez um paralelo entre as etapas do jogo, apontando que a equipe soube reagir após o domínio palestrino.

“No primeiro tempo, o Palmeiras jogou como quis, e, no segundo tempo, nós jogamos como quisemos. Estamos vivos, temos que corrigir os erros que cometemos. Vamos ver como a gente corrige o que falhou”, completou.

O duelo de volta está marcado para a próxima quarta-feira (24), às 21h30, no Allianz Parque. O Palmeiras joga pelo empate, enquanto o River precisa vencer por dois gols de diferença para avançar sem a necessidade dos pênaltis.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.