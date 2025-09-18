Renato Augusto confirma aposentadoria e fala sobre o futuro: “Ver o outro lado do futebol”

Com uma carreira consagrada no mundo do futebol, Renato Augusto ainda tinha contrato vigente com o Fluminense, porém, aos 37 anos, optou por rescindir e decidiu pendurar as chuteiras. Assim, o ex-meio-campista falou sobre a decisão de dar um até breve ao futebol, visto que planeja iniciar uma nova etapa da vida dentro do esporte que tanto ama.

“Chegou o momento mesmo de dar um adeus. Ou até um até breve para o futebol. É o momento de virar para o outro lado da vida, dar uma atenção maior para os filhos, voltar a ser pai “full time”, voltar a ser marido “full time”. Chegou o momento de pendurar as chuteiras”, disse em entrevista ao portal “ge”.

Sonhos no horizonte

Pouco tempo depois de deixar o Tricolor, Renato chegou a ter convites para estar à beira do campo ou nos bastidores de outras equipes, mas mesmo empolgado com o futuro, entende que este não é o momento. Nesse sentido, aproveitou os dias livres para jogar tênis, reformar sua casa e ficar mais próximo da família. Em seguida, pretende retomar o curso da Licença B, da CBF, sonho interrompido pela atribulada carreira de jogador.

“Eu ainda não sei muito bem o que eu quero. Tive algumas conversas com alguns clubes, algumas procuras, algumas consultas. Tanto pra parte técnica, como para ser diretor. Algumas coisas legais. Mas eu acho que nesse momento, primeiro é dar esse tempo para a família e depois me preparar para uma nova etapa da vida. E realmente começar uma nova vida”, contou.

“Hoje eu penso em estar perto das coisas que eu quero fazer, por exemplo, conhecer como é o outro lado do clube. Porque a gente enxerga só de dentro do campo. A gente vê o futebol de dentro para fora. O que eu quero ver agora é de fora pra dentro. Eu quero ver como funciona, como que prepara. Começar com outros treinadores, participar, de repente, de fazer estágios ou alguma coisa. Participar com diretores. Eu quero agora aprender. Ver o outro lado do futebol que eu ainda não vivi!”, completou.

