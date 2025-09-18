Diógenes pode estrear como titular do Santos em clássico na Vila Belmiro

O Santos pode ter novidade no gol no clássico do próximo domingo (21), às 20h30, com o São Paulo, na Vila Belmiro. Com Gabriel Brazão cumprindo o protocolo de concussão cerebral após choque no jogo diante do Atlético-MG, o jovem Diógenes, de 21 anos, surge como provável titular.

O camisa 12 entrou no segundo tempo contra o Galo e foi determinante para segurar o empate por 1 a 1, com pelo menos três defesas importantes. Agora, vive a expectativa de iniciar pela primeira vez uma partida oficial na Vila Belmiro.

“Sem dúvida foi um grande domingo para mim. Fiquei muito preocupado com o Brazão, porque foi um lance muito forte. Mas, graças a Deus, ficou tudo bem com ele. (…) Eu vinha me preparando há muito tempo, bem antes até do jogo contra o Ituano ano passado, quando fiz minha estreia como profissional. Depois da saída do João Paulo me preparei mais ainda para me consolidar como segundo goleiro do elenco. (…) Infelizmente, a oportunidade veio do jeito que foi. Mas, como vocês viram, deu para dar conta do recado”, afirmou Diógenes.

Brazão está afastado das atividades com o grupo e só poderá voltar a treinar no sábado, véspera do clássico, caso seja liberado pelo departamento médico. A CBF exige no mínimo cinco dias de recuperação e relatórios médicos antes do retorno.

“Sei que o Gabriel é o nosso goleiro e torço muito para que ele esteja melhor cada vez mais para poder nos ajudar domingo. (…) Mas se ele não puder jogar, eu estou preparado. A gente se prepara muito para estar à disposição quando a oportunidade aparecer, ainda mais em um clássico”, completou.

Goleiro tem apenas duas partidas pelo Santos

Revelado no Avaí (SC), Diógenes chegou ao Santos ainda na base, em 2020. Ele soma apenas duas partidas oficiais pelo profissional: a estreia contra o Ituano, em 2024, e a entrada diante do Atlético-MG, no último domingo. Em ambas, não sofreu gols. Neste ano, também foi utilizado em amistosos contra Coritiba, Desportiva Ferroviária-ES e RB Leipzig, da Alemanha.

O duelo com o São Paulo pode marcar o início de sua trajetória como titular no estádio em que cresceu como torcedor e agora sonha em brilhar como goleiro.

