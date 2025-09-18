Guga chega a acordo e encaminha renovação de contrato com o Fluminense

Guga em ação pelo Fluminense na primeira edição do novo Mundial de Clubes da Fifa - (crédito: Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense )

Após conversas nas últimas semanas, o lateral-direito Guga chegou a um acordo com o Fluminense e alinhou os termos para a renovação de contrato. Afinal, o atual vínculo do jogador ia até o fim desta temporada e ele poderia assinar com outra equipe para o próximo ano, porém optou por permanecer por mais tempo no Tricolor de Laranjeiras. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, depois de ter recusado uma proposta em dezembro, o lateral voltou atrás e decidiu avançar na negociação. Ele chegou a atrair o interesse de outros clubes da primeira divisão do Brasileirão, mas rechaçou as investidas.

No momento, ainda resta definir o tempo do novo contrato para concluir a renovação. Entretanto, tudo se encaminha para um final feliz de ambas as partes. Isso porque as questões de salários e burocracias para a extensão já estão acordadas.

Adaptado ao Rio de Janeiro, o atleta disputa posição direta com o experiente Samuel Xavier e demonstra versatilidade ao poder atuar também no lado esquerdo da defesa. Por ter 27 anos, ele tem potencial para uma futura revenda, caso surja alguma proposta concreta nas próximas temporadas.

Por fim, o defensor esteve no elenco que ergueu as taças do Carioca e da Libertadores de 2023, assim como da Recopa Sul-Americana no ano seguinte. Na campanha da Glória Eterna, Guga foi titular contra o Internacional, no Beira-Rio, e deu conta do recado.

