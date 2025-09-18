Benfica anuncia retorno do técnico José Mourinho após 25 anos

Mourinho, que esteve no Fenerbahçe, é o novo treinador do Benfica, de Portugal - (crédito: Foto: Divulgação/Benfica)

O Benfica anunciou, nesta quinta-feira (18), a volta do técnico José Mourinho depois de 25 anos. Assim, o comandante português chegou ao CT do clube, localizado no Seixal, às 9h (de Brasília) para assinar contrato até junho de 2027.

Dessa forma, o experiente profissional comemorou o retorno ao clube e prometeu foco total. Ele, então, fará sua estreia no próximo sábado (20), contra o AVS, em Vila das Aves, pelo Campeonato Português.

“São 25 anos, mas não venho para celebrar a carreira. Tive a oportunidade de trabalhar nos maiores clubes do mundo, e quero falar, como representante dos milhões de benfiquistas que existem nesse mundo, que nenhum dos outros gigantes clubes que tive a oportunidade de treinador me fez me sentir mais honrado, mais responsabilizado e mais motivado do que ser o treinador do Benfica”, disse.

“Palavras o vento às vezes leva, as atitudes não, e a promessa é muito clara: vou viver para o Benfica, vou viver para minha missão. Saí de casa e disse: “até domingo”. Significa que até domingo daqui não vou sair, e acho que é de fato uma honra tremenda, e a minha experiência me ajuda a controlar as emoções. Daqui a 48 horas temos jogos e, para a nação benfiquista, não há nada mais importante do que o jogo que temos daqui a mais ou menos 48 horas”, completou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sport Lisboa e Benfica (@slbenfica)

Retorno à terra natal

O treinador iniciou sua carreira justamente no Benfica, em 2000, aos 37 anos. Na ocasião, chegou para substituir o alemão Jupp Heynckes e assumiu os Encarnados na quinta rodada do Campeonato Português. Naquele momento, estreou com derrota por 1 a 0 para o Boavista e despediu-se com vitória por 3 a 0 no clássico com o Sporting.

A saída ocorreu devido a uma mudança na presidência do clube, que decidiu fazer uma mudança no comando da equipe. Foram três meses de trabalho, com Mozer, ex-zagueiro do Flamengo, como auxiliar.

Em seguida, assumiu o União de Leiria, em agosto de 2001, e chegou a atenção do Porto. No principal rival dos Encarnados, conquistou dois títulos do Campeonato Português (2002/03 e 2003/04), Copa da Uefa (2002/03), uma Taça de Portugal, uma Supercopa de Portugal e a segunda Champions League dos Dragões. Foram 127 jogos, 91 vitórias, 21 empates e 15 derrotas.

