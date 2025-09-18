Daniel Alves perde batalha contra Pumas e será obrigado a pagar indenização milionária

O Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) impôs um revés significativo a Daniel Alves em sua longa disputa judicial com o Pumas, do México — seu último clube como profissional. Isso porque a Corte arbitral legitimou a rescisão contratual por justa causa logo após a prisão do ex-lateral, em janeiro de 2023. Aliás, a decisão também anula o entendimento anterior da Câmara de Resolução de Litígios da FIFA, que havia determinado que o clube pagasse indenização ao atleta em 2024.

O ex-lateral acionou judicialmente o Pumas alegando caso de rescisão contratual unilateral e injusta. Neste sentido, o ex-jogador pleiteava a quantia correspondente aos salários que receberia até o fim do contrato. A FIFA, inicialmente, deu razão parcial ao ex-jogador e determinou uma indenização aos mexicanos, que recorreram ao TAS.

Já o TAS seguiu pela contramão e entendeu que a rescisão ocorreu dentro das normas previstas. Ou seja, inserida na legalidade e por razões motivadas pelos fatos à época. A cúpula mexicana interrompeu o contrato após a prisão preventiva de Alves por acusação de estupro.

Com a decisão definitiva, o brasileiro não apenas deixa de receber qualquer valor, como terá que arcar com uma compensação financeira ao clube pelos danos causados. O Pumas celebrou o desfecho por meio de nota oficial nas redes e o classificou como “um precedente relevante na defesa dos interesses contratuais dos clubes”.

Absolvição de Daniel Alves

O litígio trabalhista ocorre paralelamente à batalha jurídica mais conhecida que envolveu o ex-jogador. Acusado de estupro por uma jovem na Espanha, o brasileiro chegou a ser condenado em primeira instância, mas obteve absolvição em decisão recente da Justiça local.

O magistrado passou a considerar ausência de provas conclusivas para absolvê-lo. Além disso, a Justiça espanhola indicou para inconsistências nos depoimentos apresentados pela situação.

Últimos capítulos da carreira

O lateral se aposentou do futebol pouco depois de deixar o Pumas, em 2023. Aos 40 anos, encerrou a carreira como um dos jogadores mais vitoriosos da história do esporte: 41 títulos conquistados.

Ele passou por clubes como Bahia, Sevilla, Barcelona, Juventus, PSG e São Paulo no decorrer das mais de duas décadas de trajetória profissional. Além disso, defendeu a Seleção Brasileira em momentos importantes e figurou oito vezes na seleção mundial da Fifa.

