Raul Plassmann é o novo embaixador do Flamengo

O Flamengo anunciou, na tarde desta quinta-feira (18), que Raul Plassmann, um dos maiores goleiros da história rubro-negra, passa a integrar o time de embaixadores oficiais do clube. O ex-jogador foi peça fundamental no período mais vitorioso do clube na década de 1980. O Fla, afinal, faturou o Campeonato Brasileiro de 1980, a Taça Libertadores e o Mundial Interclubes de 1981.

Como embaixador, Raul, portanto, terá a missão de representar o Flamengo em eventos oficiais, estreitar ainda mais os laços com a Nação Rubro-Negra e participar de ações institucionais e sociais que reforcem a grandiosidade e os valores do clube.

“É uma grande emoção e muita responsabilidade, como em 1978, no meu jogo de estreia pelo Flamengo em La Coruna, vestindo o Manto. O gol é onde tudo acontece, você chora, ri, comemora e vibra. É emoção em cima de emoção. Como embaixador, vejo grande semelhança, é de novo emoção e responsabilidade o que volto a sentir com vocês, uma Nação de 45 milhões de torcedores. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo”, diz Raul.

“Raul é um símbolo de liderança, técnica e conquistas inesquecíveis. Tê-lo como embaixador é manter viva a memória do Flamengo e inspirar as futuras gerações”, declarou Luiz Eduardo Baptista, o Bap, o presidente do clube.

Com a chegada de Raul Plassmann ao time de embaixadores, o Flamengo, assim, reafirma seu compromisso em valorizar os grandes nomes que ajudaram a construir a sua história do clube. Antes dele, o primeiro embaixador foi Zico.

