Endrick volta a treinar e tem chance de atuar pelo Real Madrid após quatro meses

O brasileiro Endrick tem chance de iniciar sua participação na temporada 2025/2026 no próximo sábado (20). Afinal, o Real Madrid mede forças com o Espanyol, no Santiago Bernabéu, às 11h15 (de Brasília) pela 5ª rodada do Campeonato Espanhol. O atacante, então, pode estar em campo depois de exatos quatro meses.

Dessa forma, o jogador trabalhou com o elenco no primeiro treino da equipe merengue após a vitória por 2 a 1 sobre o Olympique de Marselha, pela Champions League. Ele participou da atividade sem nenhuma limitação e pode figurar entre os relacionados para o confronto.

Vale lembrar que o atleta sofreu lesão no músculo posterior da coxa direita em 18 de maio, na penúltima rodada de La Liga. Diante disso, não participou de nenhuma partida do Mundial de Clubes.

Por outro lado, quem aproveitou a ausência do brasileiro foi o jovem espanhol Gonzalo García, de 21 anos. Isso porque ele teve uma grande participação no Mundial de Clubes e mostrou que pode ajudar na temporada 2025/26.

