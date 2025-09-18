Alan Patrick vira esperança de Roger Machado por permanência

Alan Patrick é o carrasco do Grêmio e virou esperança para Roger Machado - (crédito: Foto: Ricardo Duarte / Internacional )

Sob pressão, o Internacional enfrenta o Grêmio, no domingo (21), às 17h30 (de Brasília), no Beira-Rio, pela 24ª rodada do Brasileirão. Assim, o Gre-Nal 448 pode ser determinante para o futuro do técnico Roger Machado. Por isso, o treinador aposta suas fichas em Alan Patrick, carrasco do rival tricolor.

Alan Patrick soma seis gols e quatro assistências em clássicos com o Grêmio. Assim, o meia pode igualar Nilmar, Ivo Diogo, Telêmaco, Tarciso e Lima, com sete, e entrar para a lista dos maiores goleadores. Este será o 15º Gre-Nal da carreira do camisa 10 colorado, que soma sete vitórias e apenas três derrotas, com 59% de aproveitamento.

“O Gre-Nal é um campeonato à parte, um jogo especial”, disse Alan Patrick.

No clássico do primeiro turno, Alan Patrick marcou o gol do empate em 1 a 1 — Anthoni, contra, havia colocado o Grêmio em vantagem. Dessa forma, igualou com nomes como Leandro Damião, Flávio Minuano, Índio, Ronaldinho, Luan e Éder Aleixo. Os maiores artilheiros do Gre-Nal são Sylvio Pirillo, Larry, Basílio e Juarez, com dez gols.

