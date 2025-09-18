Ramon Menezes convoca Seleção para Copa do Mundo Sub-20

O técnico Ramon Menezes convocou a a Seleção Brasileira sub-20 foi na tarde desta quinta-feira (18) para a Copa do Mundo da categoria. A lista do treinador contou com 21 atletas que disputarão o título da competição no Chile, entre os dias 27 de setembro e 19 de outubro.

A Seleção sub-20 se apresenta na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), na segunda-feira (22). Na terça-feira (23) à noite, a delegação viaja para o Chile. O Brasil, portanto, está no grupo C e enfrenta México, Marrocos e Espanha na primeira fase do torneio. As duas melhores seleções de cada chave avançam para as oitavas de final, assim como as quatro melhores terceiras colocadas no geral.

A estreia da Amarelinha no Mundial, afinal, será no dia 28 de setembro, às 20h, contra o México. No dia 1º de outubro, o Brasil enfrenta o Marrocos, também às 20h. A última partida da fase de grupos, aliás, será diante da Espanha, no dia 4 de outubro, às 17h. Todos os confrontos desta primeira etapa serão no Estádio Nacional do Chile, em Santiago.

O Brasil é pentacampeão mundial da categoria Sub-20, tendo vencido nos anos de 1983, 1985, 1993, 2003 e 2011. A equipe, afinal, garantiu a classificação para a edição de 2025 após ser campeã do Sul-Americano no início deste ano.

Convocados da Seleção Brasileira sub-20

GOLEIROS: Felipe Longo (Corinthians), Lucas Furtado (Vitoria-POR) e Otávio (Cruzeiro).

DEFENSORES: Gilberto (Palmeiras), Igor Serrote (Al Jazira-EAU), Leandrinho (Vasco), Léo Derik (Athletico), Bruno Alves (Cruzeiro), Iago (Flamengo) e João Souza (Flamengo).

MEIAS: Coutinho (Palmeiras), João Cruz (Athletico), Murilo (Cruzeiro), Rayan Lucas (Sporting-POR) e Rhuan Gabriel (Cruzeiro).

ATACANTES: Deivid Washington (Chelsea-ING), Erick Belé (Palmeiras), Gustavo Prado (Internacional), Luighi (Palmeiras), Pedrinho (Zenit-RUS) e Wesley (Al Nassr-SAU).

