D’Alessandro garante Roger Machado ficará no Inter ‘até o limite’

Pressionado no comando do Internacional, Roger Machado precisa dar uma resposta no Gre-Nal 448. O Colorado enfrenta o Grêmio, no próximo domingo (21), às 17h30 (de Brasília), no Beira-Rio, pela 24ª rodada do Brasileirão, com o treinador na corda bamba. Assim, uma vitória pode ser determinante para a permanência. Um revés, contudo, pode colocar o trabalho em risco.

“Não posso falar que o trabalho está bom quando não ganhamos. Não sei se vai acontecer (uma mudança de ideia da diretoria). Temos em mente que vamos ganhar o Gre-Nal e fazer um grande jogo. E que o Roger (Machado) vai continuar. Essa é a nossa confiança. Vivemos o dia a dia com ele. Entendo a pergunta, mas estamos convictos, sempre estivemos”, disse D’Alessandro, diretor esportivo colorado.

Após a goleada por 4 a 1 diante do Palmeiras, a pressão sobre Roger Machado aumentou. Afinal, além da campanha longe das expectativas no Brasileirão, o Internacional também caiu nas oitavas da Copa do Brasil e da Libertadores. A diretoria, contudo, confia na recuperação do time sob o comando do treinador e dará mais um voto de confiança. Até o limite.

“Vamos fazer de tudo, até o limite, para que o Roger dê certo novamente. Para que possa mostrar o que faz no dia a dia. Posso falar um monte de coisas, o torcedor não vai absorver porque não tem resultado. Mas o dia a dia, a gestão, a relação com a diretoria, com os jogadores…. Tem vários pontos que a gente não se dá por vencido. Não nos damos por vencido”, afirmou.

