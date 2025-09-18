Babás de filhas de Neymar e Bruna Biancardi assinam termo de confiabilidade

Para ajudar a cuidar de Mavie, de quase 2 anos, e Mel, de dois meses, Bruna Biancardi e Neymar contam com babás na rotina da família. No entanto, para estar na intimidade da família, é necessário cumprir alguns requisitos.

Quem fica responsável pela contratação das funcionárias na mansão é a mãe das meninas, Bruna. Ela conta com ajuda da sua equipe para fazer a seleção de quem vai trabalhar na residência.

Assim, ela realiza uma entrevista pessoal para escolher quem melhor agrada e cumpre com os requisitos necessários. Porém, as babás escolhidas precisam assinar um termo de confidencialidade, com o objetivo de preservar a intimidade da família do jogador. Ou seja, elas não podem compartilhar nada que acontece dentro da mansão.

Neymar e Bruna avaliam nova mansão

Depois de encerrar o contrato de locação da mansão em Cotia, a família de Neymar concentra esforços na escolha de um novo imóvel capaz de atender às necessidades. Aliás, a decisão de mudar de casa ocorreu após a constatação de que câmeras internas, operadas pelo proprietário, registravam o dia a dia no interior da residência. Com valores mensais de R$ 41.008,18, o contrato foi concluído de forma extrajudicial.

Assim, entre as alternativas analisadas está um condomínio de alto padrão na Zona Oeste de São Paulo — reconhecido pela infraestrutura de segurança e privacidade. Os imóveis no local superam 2 mil metros quadrados, com arquitetura assinada por nomes consagrados e espaços luxuosos. A estrutura inclui spa, academia completa, quadras esportivas e áreas de lazer isoladas.

Outra possibilidade envolve a transferência para uma das casas do astro no litoral paulista. Algumas dessas propriedades ultrapassam R$ 35 milhões em valor de mercado e oferecem vista privilegiada para o mar, além de marina privativa. Há, ainda, amplas piscinas e ambientes planejados para eventos.

Entende-se, ainda, segundo “O Globo”, que a proximidade com a praia aliada ao conforto de resort integrariam às necessidades da família.

