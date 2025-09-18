CBF aceita pedido do Vasco e não convoca Rayan para o Mundial Sub-20

O Vasco conseguiu convencer a CBF por não convocar o atacante Rayan para a disputa do Mundial Sub-20. Nesta quinta-feira (18/9), a entidade divulgou a lista dos 21 nomes que representarão a Seleção Brasileira na competição, que ocorre no Chile entre o fim de setembro e outubro.

Segundo o “ge”, a CBF entendeu o pedido do Vasco, já que Rayan é titular absoluto no esquema do técnico Fernando Diniz. Dessa forma, o Cruz-Maltino só liberou o lateral-esquerdo Leandrinho, que pouco vem atuando sob o comando do treinador.

Rayan, aliás, é presença constante nas listas de Ramon Menezes. Não à toa, o atacante de 19 anos foi um dos destaques no Sul-Americano Sub-20 deste ano, disputado na Venezuela. O craque vascaíno foi um dos principais jogadores no título da Seleção, que garantiu vaga no Mundial da categoria.

Uma das principais joias dos últimos anos em São Januário, Rayan já se aproxima da marca de 100 jogos como profissional. Na atual temporada, já tem os melhores números da carreira. São 40 partidas, com dez gols e uma assistência. Ao todo, já marcou 13 vezes pelo time de cima do Cruz-Maltino.

Já Leandrinho, de 20 anos, também é uma das joias de São Januário. No entanto, ainda não se estabeleceu no time profissional, ao contrário de Rayan. Ele estreou profissionalmente em 2024, anotando dois gols em 23 partidas. Na atual temporada, porém, foi para o Al-Shabab (SAU) por empréstimo e só atuou em um jogo desde que retornou, em julho.

