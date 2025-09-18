Everson atinge marca histórica pelo Atlético

Um dos principais nomes do atual elenco do Atlético, o goleiro Everson alcançou mais uma marca impressionante pelo clube. Afinal, ao entrar em campo na última quarta-feira (17), no empate em 2 a 2 com o Bolívar, pela Sul-Americana, ele se tornou o jogador com mais participações em competições internacionais pelo Galo.

Agora, Everson soma 57 partidas oficiais nestes tipos de torneios e se iguala a outro goleiro: Victor Bagy, atualmente diretor de futebol do Atlético e que conquistou a Libertadores em 2013. A tendência é que o camisa 22 se torne o soberano no quesito no jogo de volta, na próxima semana.

Na última quarta, o Galo desperdiçou uma grande oportunidade de sair com a vitória da altitude de La Paz. Afinal, em dois lances nos acréscimos do primeiro tempo, abriu 2 a 0, com gols de Alexsander e Vitor Hugo. Na volta do intervalo, o Bolívar diminuiu com Robson Matheus e, em seguida, teve Gariglio expulso.

Apesar da vantagem numérica, o Atlético sofreu e viu Cauteruccio perder um pênalti. No fim, em outra penalidade, Romero deixou tudo igual.

Na próxima quarta-feira (24), as duas equipes voltam a se enfrentar, desta vez na Arena MRV, na briga por um lugar na semifinal. Quem vencer, avança. Aliás, em caso de nova igualdade, a decisão da vaga será nos pênaltis.

Jogadores com mais partidas em torneios internacionais pelo Atlético

Victor: 57 jogos

Everson: 57 jogos

Hulk: 52 jogos

Réver e Léo Silva: 49 jogos

Luan Madson: 45 jogos

Marcos Rocha: 44 jogos

Guilherme Arana: 44 jogos

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.