InícioEsportes
Esportes

Atlético demite coordenador de performance após 43 dias de trabalho

Atlético demite Omar Feitosa, coordenador de performance, após 43 dias de trabalho

Atlético demite Omar Feitosa, coordenador de performance, após 43 dias de trabalho - (crédito: Pedro Souza / Atlético)
Atlético demite Omar Feitosa, coordenador de performance, após 43 dias de trabalho - (crédito: Pedro Souza / Atlético)

Após 43 dias de trabalho, Omar Feitosa, coordenador de performance do Atlético, foi demitido nesta quinta-feira (18). Ele chegou ao clube no mês passado, no lugar de Cristiano Nunes, que deixou o Galo para trabalhar na Seleção Brasileira.

Assim, o Atlético anunciou o profissional no dia 5 de agosto. Antes de trabalhar no Galo, ele estava no Cruzeiro, rival direto em Belo Horizonte.

O Atlético não pretende contratar nenhum outro profissional para substituir Omar, de acordo com o “ge”. O Galo, portanto, conta com os preparadores físicos Ricardinho e Luchesi. Eles seguem como os principais nomes de performance do clube.

Omar Feitosa tem licença de treinador da Confederação Brasileira de Futebol, e já trabalhou no Brasília, Paraná, Iporá, Londrina, Metropolitano e Ji-Paraná. Já como coordenador de performance, atuou no São Paulo, Palmeiras, Santos, Cruzeiro e Atlético.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  Twitter, Instagram e Facebook.

RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 18/09/2025 15:38
    x